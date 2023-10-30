Петербургского педагога осудили на три года за растление детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор учителю Георгию Толоконникову, обвинявшемуся в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга, педагога приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили права заниматься педагогической и воспитательной работой на шесть лет. Отмечается, что сам учитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Коллега Толоконникова Дарья Белик обнаружила на его компьютере фотографии с обнаженными детьми. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В конечном счете суд признал педагога виновным по ч. 2 статьи 135 УК РФ «Осуществление развратных действий по отношению к лицу старше 12, но младше 14 лет». Отмечается, что ему также были предъявлены обвинения по статье 134 «Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних», однако суд прекратил производство по данному делу в связи с примирением с потерпевшей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении подростков. Задержанным оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, который еще в 2009 году был задержан по аналогичному обвинению. Осужденный должен был отбывать наказание вплоть до 2025 года, однако он оказался на свободе по УДО.