Петербургский эксгибиционист третий день пугает женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители в Санкт-Петербурге проверяют жалобы местных жительниц на эксгибициониста, сообщает «Фонтанка». По словам потерпевших, он «выпрыгивает» из кустов на женщин в поселке Металлострой, показывая гениталии. Последний звонок в полицию поступил утром 15 августа.

Заявительница сообщала, что вот уже третий день в 6:50 у дома 15 по Северному проспекту из кустов на проходящих женщин выпрыгивает мужчина. Остановившимся он демонстрирует гениталии, сняв штаны, — пишет издание.

По описаниям, мужчине на вид лет 45, он одет в белую футболку и темные штаны. На голове лысина, а за спиной туристический рюкзак цвета хаки.

Ранее в Нагорном районе столицы пожилой мужчина разделся перед 13-летней школьницей. Девочка сообщила о произошедшем матери, а та обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину. Им оказался 57-летний рабочий с местной стройки, который прежде был судим за захват заложников.

Психолог Ольга Бочкова объясняла, как говорить детям об эксгибиционистах. По ее словам, эту тему нельзя игнорировать, иначе ребенок будет шокирован, если столкнется с подобным. Но и запугивать тоже не стоит. Важно объяснить, что половые органы неприкосновенны, их никто не должен показывать.