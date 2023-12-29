Петербургская стоматологическая клиника опровергла слухи о гибели школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о гибели школьницы на приеме у стоматолога в клинике на улице Тамбасова в Петербурге не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на заявление заведующей клиники. По ее словам, в клинике не принимают детей. Слухи о смерти 12-летней девочки также опровергли в администрации Красносельского района.

Слухи о гибели школьницы широко распространяются в СМИ и Telegram-каналах. Однако заведующая стоматологической клиники утверждает, что они не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что все врачи находятся на выходном, а сама клиника закрыта. Кроме того, врачи клиники не принимают несовершеннолетних пациентов. В настоящее время специалисты выясняют, откуда и почему могла появиться данная информация.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге умерла 13-летняя школьница, которой стало плохо после урока хореографии в Доме детского творчества. Отмечается, что девочка присела на корточки и пожаловалась учителю на самочувствие, после чего потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли ей помочь. Тело было направлено в морг для установления причин смерти. Семья девочки оценивается как благополучная, она не состояла на учете.