Пес по кличке Кусь помог спасти пенсионера в Твери после прорыва трубы

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В Твери пес по кличке Кусь помог спасти одинокого пенсионера, в квартире которого прорвало трубу с горячей водой, сообщили волонтеры «Инициативной группы по защите животных». По данным организации, собака громко залаяла, чем привлекла внимание своей хозяйки и заставила ее выйти в подъезд. Поняв, почему забеспокоился пес, женщина вызвала спасателей, которым удалось попасть в квартиру и спасти мужчину.

Волонтеры утверждают, что пожилой мужчина просил о помощи, однако никто, кроме собаки, его не слышал. Пес начал рычать и лаять, пытаясь вывести хозяйку по имени Дарья в подъезд. После того как она вышла из своей квартиры, она услышала крики о помощи и вызвала спасателей. По словам зоозащитников, пенсионер был «на волосок от того, чтобы не свариться в кипятке». Пользователи социальных сетей похвалили пса и в шутку предложили зачислить его в кинологический отряд МЧС России.

В конце октября пес по кличке Кубик спас жителей Шебекино во время обстрела со стороны ВСУ. По словам руководителя приюта «Добрый дон» Веры Коваленко, собаки способны услышать приближение снарядов раньше, чем люди. Собака предупредила горожан об опасности, однако потеряла лапу в результате удара. Сейчас пес привыкает к установленному протезу.