Стало известно, о чем просил пермский стрелок в суде Стрелок Бекмансуров заявил в суде о своем слабоумии

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров дошел до Верховного суда. Убивший шестерых человек в Пермском университете студент юрфака утверждает, что он слабоумен и страдает психозом, а потому ему надо отменить пожизненное заключение, передает Telegram-канал Shot. Он считает, что медики ошибочно не определили диагнозы.

Стрелок подавал две апелляции и кассационную жалобу. Он считает, что с ним «плохо поступили» и некорректно провели экспертизы. При этом подозрения врачей на наличие у молодого человека эмоционально-неустойчивого расстройства, смешанного расстройства и шизофрению не подтвердились. Убийца утверждает, что его поили транквилизаторами.

Тем временем прокурор в суде заключил, что у Бекмансурова нет ни слабоумия, ни психозов, а значит на преступление он шел умышленно. Никаких причин смягчать приговор нет.

Тимур Бекмансуров, будучи студентом юрфака, открыл стрельбу из ружья в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли шесть человек, ранены были 23 человека. Кроме того, 17 пострадавших получили травмы, выпрыгивая из окон в попытках спастись.

Ранее Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Помимо убийств стрелка также признали виновным в покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и в трех эпизодах повреждения имущества. Обвиняемый полностью признал вину.