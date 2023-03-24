Перестрелка произошла в центре Махачкалы Группа молодых людей устроила перестрелку в центре Махачкалы, один человек ранен

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В центре Махачкалы в пятницу, 24 марта, произошла перестрелка между группой молодых людей. Один человек получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального МВД. На место происшествия прибыли наряды полиции, территория оцеплена.

Приблизительно в 22:00 в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на улице Дзержинского в Махачкале <...> произошла перестерлка между группой молодых людей, — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся шесть нарядов полиции. Известно, что стрелявшим удалось скрыться.

Также в полиции рассказали, что в перестрелке пострадал один человек и его, не дожидаясь прибытия скорой помощи, увезли в неизвестном направлении на неустановленном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в США в результате стрельбы погиб 15-летний подросток. Еще пять человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Милуоки, штат Висконсин.

Также стало известно, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как рассказал ребенок, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.