Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка Глава Минтранса Крыма сообщил о пятикилометровой пробке на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту по направлению в сторону полуострова зафиксирована пробка длиной в пять километров, сообщил в Telegram глава Минтранса республики Николай Лукашенко. По его словам, это связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверки более двух часов. Он подчеркнул, что на место были отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра. В Сети появились кадры с места затора.

В ходе проведения Минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, — написал Лукашенко.

Министр транспорта Крыма принес россиянам извинения за причиненные неудобства.

12 марта также сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Тогда водители рассказали, что на пункте досмотра сломался рентген-аппарат, который необходим для поиска запрещенных предметов у проезжающих через переправу.