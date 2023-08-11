Пенсионерку из Сергиевого Посада укусила гадюка

Фото: Frank Paul Fietz/imageBROKER.com/Global Look Press

Пожилая жительница Сергиева Посада попала в больницу после укуса змеи, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительной информации, на женщину напала гадюка. Состояние пенсионерки оценивается как средней степени тяжести.

По данным канала, пострадавшая по имени Татьяна встретила змею во дворе своего дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Подлипки». Рептилия поджидала женщину в траве. Пенсионерка получила укус в ногу и была госпитализирована из-за токсического эффекта змеиного яда.

Ранее в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего подростка. По предварительной информации, детей покусали гадюки. В обоих случаях нападения произошли на придомовой территории. Пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.

В одном из столичных районов Южнок Чертаново семья с детьми наткнулась на большую змею во время вечерней прогулки. Увидев рептилию, родители позвонили в экстренные службы. Приехавшие на место спасатели поймали змею и доставили в питомник. По предварительной информации, москвичей напугал питон. В департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы добавили, что он оказался крайне спокойным.