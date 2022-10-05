Пенсионерку из Подмосковья заочно признали сумасшедшей 70-летней жительнице Подмосковья поставили диагноз «расстройство личности» без ее ведома

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Жительницу Подмосковья Нину Люгину заочно признали сумасшедшей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». 70-летняя пенсионерка узнала об этом в 2020 году, когда обратилась к участковому из-за совершенных в отношении нее противозаконных действий — тогда ее дело не стали рассматривать, так как по документам она стоит на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом «расстройство личности», который, как оказалось, ей поставили еще в 2018 году. Женщина обратилась в суд. В результате Каширский суд встал на ее сторону и принял решение исключить из амбулаторной карты запись о наблюдении у врача-психиатра по поводу этого диагноза.

Когда я стала узнавать, почему ничего не происходит, участковый мне сказал, что я сумасшедшая, что стою на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом «расстройство личности» и для начала я должна принести справку, что это не так, — рассказала пенсионерка.

Врача, который поставил Люгиной заочный диагноз, пенсионерка увидела впервые только на слушании ее дела. В ходе судебного процесса, была запрошена справка из Липецкой области, где до 2017 года проживала женщина, что на психиатрическом учете в этом регионе она никогда не стояла и никогда не обращалась к психиатрам. Люгина прошла две судебно-психиатрические экспертизы, в ходе которых у нее не было обнаружено никаких отклонений.

Это беспрецедентное судебное дело, я за всю свою практику впервые такое встречаю. Удивительно, что пенсионерка действовала без адвоката и, даже не имея юридического образования, смогла прекрасно разобраться в ситуации и добиться победы в суде, — заявил судебный адвокат Сергей Вахрушев.

Жителя Хабаровска, которого ранее мобилизовали с диагнозом «шизофрения», вернули домой и отправили на медобследование, передает РИА Новости слова представителя регионального отделения ОНФ. Отмечается, что мужчину успели отправить в часть в Бикине в Хабаровском крае. Супруга мобилизованного рассказала, что в последний раз обострение заболевания произошло в 2020 году.