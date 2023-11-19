Пенсионерка погибла в пожаре, который устроил ее внук Ni Mash: семиклассник случайно устроил пожар, в котором погибла его бабушка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник случайно устроил пожар в доме своей бабушки в деревне под городом Выкса в Нижегородской области, сообщает Ni Mash. Пламя разгорелось на площади 128 квадратных метров, пожилая женщина погибла.

По данным Telegram-канала, пенсионерка жила одна, и иногда за ней присматривали родственники, в этот раз погостить к бабушке приехали внуки. Как стало известно Ni Mash, одного из них она попросила затопить печку еловыми дровами. Когда пламя разожглось, полетели угли, из-за них и начался пожар.

По информации канала, семиклассник побежал за водой, однако к тому времени огонь уже был повсюду, мальчик просил бабушку вылезти через окно, но пожилой женщине не удалось выбраться. Огонь уничтожил одноэтажный дом и другие постройки во дворе.

Ранее в городе Губаха Пермского края прохожий спас троих детей и кота из пожара в жилом многоквартирном доме. Несовершеннолетние и питомец оказались заперты внутри горящей квартиры. Прибывшие на место сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. В пресс-службе ведомства спасатели опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что стены комнаты покрылись толстым слоем копоти, а также кадры работы спасателей.