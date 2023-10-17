Пенсионерка зашла в сарай после смерти мужа и нашла гранату Под Петербургом пенсионерка нашла в сарае реактивную гранату после смерти мужа

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В Ленинградской области пенсионерка нашла на своем дачном участке боеприпас советских времен, сообщает 47news. По информации издания, женщина обнаружила в сарае реактивную противотанковую гранату. Боеприпас оказался боевым.

Пожилая жительница деревни Волковицы Кипенского поселения сообщила о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили советский боеприпас, завернутый в промасленную бумагу. Как показала экспертиза, граната содержит взрывчатое вещество, поэтому годится для применения. По словам женщины, боеприпас принадлежал ее покойному супругу, который участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Мужчина скончался в прошлом году. По факту обнаружения взрывоопасного предмета проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае строители обнаружили в пристройке жилого дома схрон с оружием и боеприпасами. «Взрывная» находка находилась под полом помещения. По информации Telegram-канала SHOT, в общей сложности там хранились сотни детонаторов, более 10 гранат и другие детали для изготовления бомб. Помимо этого, в тайнике нашли почти тысячу патронов разного калибра. Кто и с какой целью организовал подпольный схрон с оружием, выясняет полиция.