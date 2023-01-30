Пенсионерка из Нижнего Тагила продавала героин, чтобы погасить долги

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Спецназ полиции Нижнего Тагила задержал 66-летнюю пенсионерку, которая продавала героин, чтобы погасить долги за коммунальные услуги и кредиты, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Силовики обнаружили в квартире женщины 20 граммов наркотиков.

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков «вышли» на бабулю через ранее задержанного ими 42-летнего потребителя запрещенных веществ, — сообщили в ведомстве.

Подозрительного мужчину задержали в районе Лебяжки. При личном досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в одной из перчаток четыре свертка из полимерного материала, в котором находилось вещество серого цвета. Криминалисты выяснили, что изъятое вещество — это героин, масса которого составила более двух граммов.

Мужчина признался, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления в квартире по улице Зерновая. Полицейские установили наблюдение, по итогам которого задержали хозяйку жилища.

Пенсионерка призналась полиции, что решилась на криминал, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами по кредитам и коммунальным услугам. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Если вина пенсионерки будет доказана, ей грозит до 20 лет колонии.

Ранее пенсионерка пыталась под видом повара тайно попасть в Донбасс. Планам женщины помешала гололедица — вместо того чтобы попасть на вокзал, 85-летняя пенсионерка поскользнулась и оказалась в больнице.