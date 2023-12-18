Пенсионера из Кронштадта обвинили в педофилии в отношении трех внуков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кронштадта обвинил отчима жены в сексуальном насилии над тремя своими детьми, пишет петербуржское издание «Фонтанка». В своем заявлении в полицию мужчина указал, что 75-летний пенсионер совершал противоправные действия с внуками 3, 6 и 10 лет с 2022 года. Правоохранители начали проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на 34-летнего мужчину, который, по ее словам, совершал действия развратного характера около детского сада и школы на бульваре Новаторов. Позднее подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Сразу после этого на него поступила еще одна жалоба.

Перед этим в Санкт-Петербурге задержали педофила, который изнасиловал как минимум трех несовершеннолетних девочек с 2017 года по 2023 года. Со своими жертвами он знакомился в социальных сетях, после чего приглашал их к себе домой и совращал, зная о возрасте потерпевших. Таким образом он надругался над девушками в возрасте 14, 15 и 16 лет. Все они обратились в правоохранительные органы. Сам мужчина признался в содеянном.

В минувшую субботу, 16 декабря, стало известно, что правительство предложило запретить гражданам, осужденным за сексуальные преступления против малолетних, посещать места, где находятся несовершеннолетние. Речь об образовательных учреждениях, организациях культуры, предназначенных для детей, организациях для их отдыха и оздоровления, а также детских игровых и спортивных площадках. Исключением будут лица, сопровождающие свои несовершеннолетних детей.