Пенсионер обнаружил двухлетнего внука на дне бассейна Mash: в Ленобласти двухлетний малыш чуть не утонул в бассейне

Двухлетний ребенок, мать которого привезла его в гости к дедушке и бабушке, едва не утонул в бассейне на участке в деревне Тяглино Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, малыша увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Как уточнил канал, инцидент произошел, когда мать ребенка ушла в магазин за продуктами. Мальчик остался под присмотром дедушки. Когда пенсионер ненадолго отвернулся, малыш упал в заполненный бассейн. В настоящее время за жизнь двухлетнего ребенка борются врачи.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Аскарово в Башкирии пятилетний мальчик утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса. Мальчик пришел туда с мамой и ее племянником. Ребенок упал в воду, когда женщина отвернулась.