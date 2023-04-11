«Паша, прости»: покончившая с собой школьница оставила записку В Новой Москве девочка покончила с собой из-за неразделенной любви

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Девятиклассница покончила с собой в Новой Москве, при этом оставив записку, содержание которой сообщила NEWS.ru подруга девочки. По словам школьницы, причиной суицида стала неразделенная любовь к парню.

Она с другими девочками раньше дралась из-за него, ревновала. Узнала сейчас, что у нее мишка в руках был и записка «Паша, прости», когда ее нашли, — поделилась подруга.

Друг погибшей подтвердил, что школьница могла покончить с собой из-за унижений со стороны парня, который ее всячески третировал. По его словам, молодые люди часто ссорились и иногда доходило до драк.

Знаю о том, что она встречалась, и у них отношения были ну совершенно не хорошие. Потом они расстались и вот через какое-то время произошло вот это. Чтобы вы понимали, я вообще сейчас в шоке, Арина была веселым человеком, и я не знаю, что ее сподвигло на суицид. Вроде произошло это произошло от неразделённой любви <…> Да и ссора была не одна, их уйма, доходило даже до драк. Она его очень любила, но с его стороны [были] только вечные оскорбления и побои, — рассказал друг школьницы.

Как сообщал MASH, накануне девочку грубо отверг её 18-летний наркозависимый возлюбленный. Канал также сообщил, что со слов родителей, в школе у их дочери не было проблем, училась она хорошо и с одноклассниками не ссорилась.

Ранее на Урале школьник покончил с собой после двух двоек в день рождения матери. СМИ писали, что мальчик жил на две семьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».