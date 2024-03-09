Парикмахер заставила пенсионерку подметать пол в салоне и сняла ее на видео В Перми парикмахер заставила пенсионерку подметать салон из-за отсутствия денег

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В Перми парикмахер заставила пожилую клиентку прибираться в салоне за отказ платить за услугу и сняла ее на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП». В беседе с «Газетой.Ru» женщина обвинила пенсионерку в провокации, объяснив, что та с «ухмылкой» предложила заплатить за стрижку пять рублей. По словам мастера, пожилой пермячке часто отказывают в обслуживании из-за ее поведения.

В Сети распространились кадры, на которых пожилая женщина под крики и нецензурную брань парикмахера подметает пол в салоне. По данным Telegram-канала «Пермь ЧП и ДТП», мастер кидалась в пенсионерку табуреткой.

Сама парикмахер заявила, что клиентка ее спровоцировала отказом платить за услугу. При этом съемку она объяснила тем, что с помощью видео хотела предупредить коллег о возможном мошенничестве со стороны этой женщины.

Она деньги не забыла, это человек-провокатор, который пользуется своим возрастом и доводит людей до грани. Человек сказал, что пять рублей и так нормально, при этом очень ухмылялся, что меня вывело из себя. Я ее раньше как-то не встречала. Потом девочка на работе сказала, что они ей все отказывают и не нужно было ее принимать, — сообщила она.

По словам парикмахера, видео распространили ее бывшие коллеги, которые были уволены из салона за воровство. Мастер предположила, что всему виной зависть.

Видимо, та, которая была уволена, никак не может успокоиться. Я продолжаю работать. Если честно, подумываю за то, что кое-кто слил мои личные данные в интернете, написать заявление, и пусть каждый из нас отвечает сам за свои поступки. <...> До этой ситуации у меня был аккаунт доступен всем, но сейчас я доступ ограничила, — добавила она.

Ранее сообщалось, что пенсионера-инвалида из города Шахты в Ростовской области нашли спустя полгода, которые он провел в рабстве в 70 километрах от дома. Мужчину увезли на заработки, пообещав больших денег, но по факту он трудился за еду и 100 рублей в сутки.