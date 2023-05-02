Парень случайно задушил 17-летнюю девушку во время секса и сжег квартиру В Воронеже мужчина задушил 17-летнюю девушку во время секса и сжег ее квартиру

В Воронеже 20-летний молодой человек по неосторожности задушил свою 17-летнюю девушку во время секса, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, после этого он вынес из ее дома телефон и ноутбук, а саму квартиру поджег, чтобы замести следы. Позднее юношу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным SHOT, тело убитой жительницы Воронежа обнаружили ее близкие. Они заметили, что у девушки пропали телефон и ноутбук, и заявили в полицию о краже. Позднее сотрудники правоохранительных органов вышли на 20-летнего жителя Крыма, который признался в убийстве возлюбленной. По его словам, он практиковал с девушкой секс с удушением, и последний раз стал для нее смертельным. Он подчеркнул, что похитил телефон и ноутбук, чтобы полицейские не смогли прочитать их совместную переписку. Квартиру он поджег, чтобы также замести следы.