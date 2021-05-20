Пациентов с ВИЧ и туберкулёзом тайно вывезли из психбольницы Удмуртии

https://static.news.ru/photo/24fbe156-b95b-11eb-a003-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Удмуртии пациентов Республиканской клинической психиатрической больницы с туберкулёзом и ВИЧ распределили по непрофильным медучреждениям для обычных больных, пишет Readovka.

Как рассказал изданию медбрат отделения Иван Комышев, в январе больных небольшими «партиями» тайно вывезли из палат. Теперь главный врач больницы Юрий Каменщиков собирается закрыть за ненадобностью психотуберкулёзное отделение № 20, где пациенты проходили психиатрическое лечение.

Среди них есть недееспособные, которые попадают в обычные тубдиспансеры, и у них свободный выход в социальную среду. Это может привести к вспышке туберкулёза и другим ужасным последствиям, — рассказал Комышев.

После того как пациентов вывезли из отделения, медперсонал находится в простое. Сотрудники получают 2/3 зарплаты и не знают, что ждёт их дальше. Работники обратились в Государственную инспекцию труда, которая установила, что простой был введён незаконно. Региональный Минздрав эти обвинения отвергает.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что в России зарегистрировано 5,6 млн человек с психическими расстройствами. В общей массе заболеваний доля наркотических, неврологических и психиатрических расстройств составляет около 10% и вряд ли будет снижаться.