Пациентов с коронавирусом в Красноярске лечат от депрессии арт-терапией

https://static.news.ru/photo/fd290678-cb1b-11ea-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: medgorod.ru

В красноярском госпитале № 2 находятся пациенты, у которых коронавирусная инфекция уже отступила, но не ушла окончательно. Из-за этого у людей могут случаться нервные срывы, депрессии и панические атаки.

Врачи помогают справиться пациентам с их недугами с помощью арт-терапии. Люди через рисунки показывают своё состояние, что отвлекает их от эмоций и тревог.

Когда человек рисует, он не просто создаёт некое изображение, он учится подходить к ситуации отстранённо, легче переносить её, что очень важно на этом этапе заболевания, — передаёт «МК в Красноярске» слова работников больницы.

Администрация учреждения уже приспособила под занятия один из кабинетов. Пациенты занимаются небольшими группами с помощью программы Zoom. От арт-терапии, отмечают врачи, больным становится легче.

Как ранее писал NEWS.ru, медики Великобритании заявили о вспышке ожирения — в течение трёх месяцев среди пациентов наблюдается рекордное количество людей с лишним весом. Однако следующая на очереди — Россия, полагают специалисты.