Подослали школьницу: как на Урале поймали любителя «девочек в блузках»

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В Первоуральске активисты вместе с полицейскими в режиме кинобоевика задержали мужчину, который приглашал школьниц на интим в свою машину. NEWS.ru рассказывает о том, как педофил соблазнял своих жертв и как его ловили за это.

Погоня с заплывом

В ночь на 24 июня в Первоуральске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в намерении вступить в интимную связь с 12-летней девочкой. Подозреваемый оказал активное сопротивление при задержании. Поймать его удалось лишь при попытке уйти от погони вплавь, вдоль озера.

Несовершеннолетняя рассказала отцу, что в мессенджере ей начал писать некий Игорь Николаевич и предлагал встречу. Отец насторожился и решил не пускать дело на самотек.

«Дочь показала мне переписку, сначала не придал этому значение. Думаю, сверстники шутят. Однако как отца меня это зацепило. Я написал товарищам, они посоветовали обратиться к президенту Уральского родительского комитета. После этого и началась операция. Сегодня дочь чувствует себя уставшей, девочка переживает за полицейского, который пострадал во время задержания», — рассказал отец девочки.

Согласилась стать «наживкой»

Школьница с разрешения родителей согласилась стать «наживкой» для педофила. Вместе с правоохранителями они организовали встречу с предполагаемым преступником. Проводить спецоперацию по поимке деторастлителя помогали активисты движения «Русская община».

«Увидев сотрудников полиции, педофил выполнил непредсказуемый маневр. Словно в голливудских блокбастерах, он совершил наезд на правоохранителя, развернулся и умчался», — рассказывали в «Русской общине».

По данным журналистов, у задержанного есть семилетняя дочь. В служебной машине полицейских мужчина продолжал делать вид, что не знает, за что его могли задержать.

Заместитель председателя Союза ветеранов Свердловской области по работе с участниками СВО и их семьями Ярослав Манцевич рассказал, что школьница является дочерью участника СВО. Именно отец обратился сначала в Родительский комитет, а позже активисты связались с полицией.

«Когда девочка подошла, преступник написал, чтобы она садилась в машину. Мы эту переписку видели онлайн, и нами было приятно решение провести задержание. Ее отец и я бросились к автомобилю, сотрудник полиции, переодетый в штатское, тоже бросился и вцепился в дверь автомобиля. В этот момент преступник нажал педаль газа, и сотрудник полиции около километра, державшись за ручку автомобиля, на ногах с бешеной скоростью удалялся от нас», — рассказал Манцевич.

Нравятся девочки в блузках

Второй потерпевшей стала девочка, которой тоже было 12 лет. Она поделилась, что мужчина написал ей еще в марте, но потом засел на дно и активизировался только 22 июня. Тогда же, когда и первой девочке.

«Написал, что я красавица, и сказал, чтобы я сбежала из дома и села к нему кататься на всю ночь. Он знал, что мне 12 лет. Он писал, что ему 18. Были удалены сообщения, где он писал, что любит девочек в блузках. Чтобы я села в его машину в блузке и чтобы он меня там полапал», — рассказала девочка «4 каналу».

В беседах мужчина выводил школьниц на интимные разговоры и предполагал, что юная собеседница не очень скромна.

«Ты вообще как к 18+? Норм? Мне кажется ты не очень-то и скромная» — писал мужчина одной из школьниц.

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Поскольку фактов надругательства зафиксировано не было, против него завели дело по статье о развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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