Отец поставил на колени обидчиков сына и заставил ребенка бить их по лицу Воронежская прокуратура проверит ролик с мужчиной, заставившим сына бить детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Воронежа заставил встать на колени детей, попавших мячом по его сыну на детской площадке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. Инцидент произошел во дворе дома на улице Владимира Невского, он попал в поле зрения камеры наблюдения. Мужчина также заставил сына несколько ударить несовершеннолетних по лицу. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

30 мая 2024 года в социальных сетях опубликован видеоролик с записью о применении насилия к несовершеннолетним на детской площадке во дворе дома № 35 по улице Владимира Невского г. Воронежа. Отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других несовершеннолетних детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу, — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что житель села Пасегово Кировской области взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель. После этого он нанес удар еще одному мальчику на детской площадке. Родители одного из пострадавших написали заявление в полицию.

До этого в Ярославле местная жительница похитила с детской площадки двухлетнюю дочь своей подруги. Как сообщили в СУ СК России по региону, сейчас женщину ищут правоохранительные органы.