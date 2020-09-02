Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье из-за урагана

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Отдыхающим на побережье в Приморье необходимо срочно эвакуироваться из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщает ГКУ края по пожарной безопасности и ГОЧС.

По прогнозам, высота волн может подняться до семи метров, а скорость ветра — до 38 м/с. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад края. Распространено штормовое предупреждение.

На регион идет ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак», который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая... У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер — до 38 м/с. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров. Вдоль южного побережья Приморского края подъём уровня моря может достигнуть критических отметок, — говорится в сообщении.

Людям рекомендовано не покидать своих населённых пунктов, не парковать авто вблизи деревьев, шатких конструкций и в низинах, где их может подтопить, а владельцев маломерных судов просят воздержаться от выхода на морскую акваторию, гражданам рекомендуется воздержаться от купания и не ходить на охоту, рыбалку и в походы.

Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома, — подчеркнули в ГКУ.

Как писал NEWS.ru ранее, с связи с приближением стихии на Дальнем Востоке спасатели возводят защитные сооружения. В нескольких районах Хабаровского края и Приморья идут дожди, стремительно растёт уровень рек. Строительная техника не справляется с проблемами на дорогах. Местные жители строят дамбы или роют каналы для отвода водных потоков. В район Приморья отправлена дополнительная группировка МЧС.