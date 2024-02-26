Осужденный за покушение на бывшую жену передал «пламенный привет» с СВО

Фото: МО РФ

Петербуржец Антон Воронов, которого в апреле 2021 года приговорили к 8,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на убийство бывшей жены, нашелся в зоне военной операции на Украине. Мужчина рассказал «Косе», что в октябре 2023 года заключил контракт с Минобороны России и освободился из колонии раньше срока. Экс-заключенный передал «пламенный привет» всем знакомым, которые оказались недовольны его освобождением.

Все просто: я на СВО, — объяснил Воронов.

Воронов добавил, что сейчас находится в госпитале. Он рассказал, что получил второе за пять месяцев ранение. Адвокат Анастасия Пилипенко, представлявшая интересы Воронова в суде, сообщила, что ничего не знала о его освобождении. Он должен был выйти из колонии не раньше 2029 года.

Мужчину осудили за то, что в марте 2020 года он намеренно переехал экс-супругу на автомобиле. Женщину зажало между стеной дома и капотом. Ей диагностировали перелом костей таза, шок тяжелой степени и острую кровопотерю.

Ранее стало известно, что Владислав Канюс, который с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву в 2020 году, был помилован указом президента России Владимира Путина. В 2022 году суд приговорил Канюса к 17 годам колонии, но мать убитой девушки получила изображения, где осужденный позирует в камуфляже с автоматом в руках.

Порой помилованные преступники, которые заключили контракт с ЧВК «Вагнер» и после его завершения свободно покинули зону боевых действий, вновь попадают в тюрьму. За какие новые преступления экс-бойцы возвращаются за решетку, почему они снова нарушают закон — в материале NEWS.ru.