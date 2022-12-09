«Осторожно, новости»: в военном лагере под Омском умер мобилизованный

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в военном лагере в Омской области скончался военный, призванный на службу в рамках мобилизации. Как утверждают авторы, на теле мужчины не были найдены следы насильственных действий. Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

В публикации говорится, что тело 34-летнего мобилизованного было найдено в одной из палаток в военном лагере под Омском в ночь на 8 декабря. Другие подробности эпизода не приводятся. По словам авторов, мужчина был женат и работал разнорабочим, ранее он привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и нарушения ПДД.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

До этого портал 45.RU сообщал со ссылкой на военного комиссара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулся в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.