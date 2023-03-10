«Осторожно, новости»: обвиняемый в убийстве кубанец рассказал о пытках «Осторожно, новости»: кубанец, оговоривший себя под пытками, с 2019 года сидит в СИЗО

В Краснодарском крае более трех лет в СИЗО находится местный житель Евгений Скиданов, которого обвиняют в убийстве знакомой, пишет Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на «Команду против пыток». При этом у следствия нет никаких доказательств, кроме признательных показаний Скиданова, которые адвокаты называют самооговором, сделанным под пытками в подвале ОВД.

Под пытками требовали сознаться в совершении убийства его знакомой. Его били, связывали руки-ноги скотчем, продевали под колени металлический лом, после чего подвешивали, причиняли ему сильнейшую боль. Также применяли электрический ток, — рассказывает юрист «Команды против пыток» Илья Платонов.

Тело пропавшей в 2014 году женщины, которая работала на производстве комбикорма у Скиданова, так и не найдено. Как пишет «Осторожно, новости», следователи пытались выдать за останки кости животных.

Рассмотрение дела судом затягивается из-за того, что не получается собрать коллегию присяжных заседателей. Все это время арест Скиданова продляют. Силовиков, которые, по словам юристов, применяли в отношении мужчины пытки, к ответственности не привлекли. СКР отказал в возбуждении дела о превышении должностных полномочий, а апелляцию адвокаты проиграли.

Моего сына хотят посадить за то, чего он не делал. Дома у него осталось двое несовершеннолетних детей. Еще он воспитывал двух несовершеннолетних детей, — говорит мать обвиняемого Светлана Скиданова.

Ранее в ИВС подмосковной Балашихи скончался мужчина, подозреваемый в краже. В учреждении утверждают, что он свалился со шконки и умер от полученных травм. Именно в день этого происшествия в камере не работало видеонаблюдение.