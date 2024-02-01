Оставшихся без отопления жителей Подольска шокировали квитанции за ЖКХ Оставшимся в январе без отопления жителям Подольска пришли высокие счета за ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители дома на Юбилейной в микрорайоне Юго-Западный в Подольске, которые остались без отопления в разгар январских морозов, получили высокие счета за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, в квитанциях указана сумма, в четыре-пять раз превышающая обычную.

Получили квитанции за ЖКХ и просто были шокированы суммой по отоплению. В сравнении с декабрем 2023 года сумма увеличилась почти в пять раз, — приводит канал слова местной жительницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям подольского микрорайона Климовска, которые пострадали от коммунальной аварии и остались без отопления, будет сделан перерасчет коммунальных услуг. Также власти решили компенсировать им затраты на электроэнергию. Квитанции будут приходить по декабрьскому платежу, уточнил тогда глава региона.

До этого вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что ситуацию с теплоснабжением в Подольске от подмосковных властей скрывали сутки. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.

Позже из-за коммунальных аварий тепло перестали подавать в некоторые районы Химок, Электростали, Солнечногорска. Теплотрассы вышли из строя и в других регионах России — такая же ситуация сложилась в Воронеже, Владимире, Волгограде и других городах.