Оскорбленный зэк расчленил и закопал обидчицу в лесу В Башкирии мужчина расчленил и спрятал в лесу тело оскорбившей его девушки

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В Стерлитамаке бывший зэк расчленил и спрятал в лесу части тела 25-летней знакомой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии. Он признался в убийстве и направлен под стражу.

О пропаже заявила мать убитой. Следователи выяснили, что в день исчезновения, 5 ноября, камеры засняли, как девушка садилась в машину к 38-летнему экс-заключенному из села Стерлибашево. В ходе обыска дома у подозреваемого он признался, что задушил знакомую, а потом, испугавшись наказания, расчленил труп и закопал части в лесном массиве.

Как выяснил Telegram-канал Mash Batash, на допросе злоумышленник признался, что поссорился с девушкой из-за денег. Он одолжил знакомой сумму, а та посчитала ее недостаточной, оскорбила экс-зэка и ударила в придачу. Тот в ответ сорвался и задушил ее.

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