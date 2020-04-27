Осенний нерест байкальского омуля побил рекорд

https://static.news.ru/photo/721821b0-888e-11ea-a14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look

За осенний нерест байкальского омуля в бурятскую реку Селенга попало около 1,2 млрд личинок, столько же мальков омуля вышло из нерестилищ за всю предыдущую пятилетку. Об этом сообщил завлабораторией водных биоресурсов Байкальского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Андрей Бобков.

Большое увеличение связано с тем, что осенью омуль в Селенгу зашёл и продвигался быстро, поднялся выше Улан-Удэ на верхние нерестилища. Выживаемость икры — достаточно высокая, — цитирует «МК в Бурятии» Бобкова.

Учёный считает, что осенний нерест существенно пополнит запасы байкальского эндемика, но снимать запрет на его вылов ещё рано, так как биомасса омуля в Байкале последние два года была в три раза меньше среднемноголетних величин.

Как писал NEWS.ru, порядка двух миллионов штук молоди омуля выпустили в озеро Байкал на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии для восстановления популяции. Таким образом, более 60% особей байкальского омуля вернулись в естественную среду обитания. В рамках национального проекта «Экология» Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля в 2018 году заложил рекордный объём икры на инкубацию — около 500 млн штук. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объёма закладки икры и в восемь раз превышает уровень 2016 года.