Орские «молодогвардейцы» случайно почтили память гитлеровских солдат

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В Орске активисты «Молодой гвардии Единой России» провели акцию «Защити память героев». При этом они возложили цветы на братскую могилу военнопленных нацисткой Германии и их союзников.

В рамках акции «Защити память героев» 22 февраля «Молодая гвардия» совместно с Молодёжной палатой и Российским союзом молодёжи почла память военнопленных, захороненных на кладбище посёлка Мостострой, и советского военного — Анатолия Михайловича Пузикова, — говорится в сообщении «молодогвардейцев» в соцсетях.

При этом активисты опубликовали фотографии, на которых отчётливо видно, что сначала они возложили цветы на могилу венгерских военнопленных. В лагере № 260 кроме венгров содержались немцы, румыны и даже несколько японцев. В начале 2000-х годов потомки погибших приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

Сейчас записи с отчётом о проделанной работе удалены со страницы МГЕР, пишет издание «Урал56.ру».

Как писал NEWS.ru, главных художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы. Изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвящённом обороне Брестской крепости.