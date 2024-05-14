Опубликованы кадры стрельбы у станции «Пионерская» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт двух мужчин около станции «Пионерская» в Санкт-Петербурге перерос в стрельбу. Кадры с места инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На видео видно, как злоумышленник сначала несколько раз пытался наехать на машине на молодого человека, однако, когда тот перегородил дорогу, мужчина вышел и открыл огонь из оружия.

Ранее очевидцы сообщали, что в результате стрельбы пострадал один человек. Свидетели уточнили, что пострадавшего забрали медики. Предварительно, водитель Porsche открыл огонь из-за дорожного конфликта и скрылся. Однако иномарку могли перепутать с китайским внедорожником Lixiang L9, а в городе объявлен план «Перехват».

До этого вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей. Наряд полиции задержал петербуржца. Возраст подозреваемого — 37 лет. Стражи порядка отправили пистолет на экспертизу.