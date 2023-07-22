Опубликованы кадры с места ликвидации захватившего дом в Истре мужчины

Фото: t.me/RosgvardOfficial

Место ликвидации Вячеслава Черненко

Кадры с места ликвидации Вячеслава Черненко, который захватил дом в Истре и взял в заложники правоохранителей, опубликовала пресс-служба Росгвардии. Силовики призывали злоумышленника сдаться и сложить оружие, но тот вел себя неадекватно и открыл огонь.

Как сообщило ведомство, в арсенале у мужчины было несколько единиц автоматического оружия, боеприпасы, гранаты и зажигательные смеси. В результате штурма дома потерь среди личного состава не допущено.

Ранее сообщалось, что при штурме дома в подмосковной Истре был ранен боец СОБРа. Как рассказал депутат Александр Хинштейн, захвативший дом Черненко оказал сопротивление правоохранителям. Боец спецотряда получил незначительные травмы. По словам парламентария, у мужчины был при себе охотничий карабин «Сайга».

Все произошло 22 июля в полдень. Полиции поступило сообщение о взломе дома в подмосковной Истре. Прибывшие на место сотрудники ЧОПа обнаружили мужчину в военной форме и бронежилете. Злоумышленник называл себя участником спецоперации и заявлял, что вломиться в здание ему приказал Бог.

Telegram-канал Mash сообщил, что Черненко хотел создать семью и остаться жить в коттедже. По данным канала, мужчина был психически нездоровым.

Кроме того, отмечалось, что взломщик взял в заложники прибывших сотрудников частной охранной организации и полиции. Их удалось освободить после переговоров.