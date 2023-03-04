Опубликовано видео уничтожения украинского военного снайпером ВС России

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал видео уничтожения украинского военного снайпером ВС России в Донецкой Народной Республике. По данным канала, снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил и ликвидировал солдата ВСУ на его позиции.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, что расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.

В день около 50% целей уходит на контрбатарейную борьбу, рассказал командир батареи с позывным Иня. По его словам, по батарее противника нужно отработать максимальной быстро — в течение четырех минут.

27 февраля Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Цель была обнаружена разведчиками, которые передали координаты на пункт управления артиллерией.