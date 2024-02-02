Опубликовано видео спасения кошек из горевшей пятиэтажки в Тольятти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели вызволили из горевшей квартиры в Тольятти двух кошек, передает пресс-служба МЧС. Одна из четырехлапых к моменту вызволения уже надышалась дымом, но сотрудник МЧС привел ее в чувства. Сейчас животных передали соседям.

В Тольятти горела квартира в пятиэтажке. В горящем жилье пожарные МЧС России сначала обнаружили одну кошку, позже - вторую. Последняя уже сильно надышалась дымом, ее огнеборцы ведомства привели в чувства, — сообщили в МЧС.

Огонь охватил 10 кв. м. жилья, а в его ликвидации участвовали 24 специалиста и семь единиц техники. Инцидент произошел на улице Свердлова. Паблик «Происшествия Тольятти» отмечает, что хозяев в момент возгорания дома не было. По словам очевидцев, часть пожарных зашла со стороны подъезда, часть работала с улицы.

Вечером 27 января на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге случился пожар на овощебазе. Хотя среди присутствующих никто не пострадал, в одном из задымленных помещений была обнаружена 12-летняя кошка по имени Маруся. Благодаря оперативным действиям, удалось спасти животное. Животное успело надышаться угарным газом.