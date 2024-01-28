Пожарные Петербурга сделали неожиданную находку посреди горящей овощебазы Кошку Марусю спасли из пожара на овощебазе в Санкт-Петербурге

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Вечером 27 января на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге случился пожар в овощебазе, передает телеканал 78.ru. Хотя среди присутствующих никто не пострадал, в одном из задымленных помещений была обнаружена кошка по имени Маруся. Благодаря оперативным действиям удалось спасти животное.

Пожар произошел в одном из складов, занимающем площадь 20 квадратных метров. В момент возгорания внутри здания не находилось сотрудников. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, — заявил один из пожарных по имени Дмитрий.

Местные охранники обнаружили кошку по кличке Маруся в одном из помещений. По словам Будакова, животное успело надышаться угарным газом, но ему уже оказали первую помощь. По примерным оценкам, Марусе около 12 лет.

Мы уже знали, что она там, внутри. Приехал с отдела, достали. Она лежала так уже никакая, — рассказал охранник по имени Олег.

Напомним, в ноябре в Твери пес по кличке Кусь помог спасти одинокого пенсионера, в квартире которого прорвало трубу с горячей водой. Собака громко залаяла, чем привлекла внимание хозяйки и заставила ее выйти в подъезд. Поняв, что так встревожило Куся, женщина вызвала спасателей, которым удалось проникнуть в аварийную квартиру и спасти мужчину.