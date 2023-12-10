Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Тулой Две женщины погибли в ДТП под Тулой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Вялино Тульской области в результате ДТП погибли две женщины. Автомобиль марки Nissan под управлением 58-летней женщины выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Kia.

По данным «Тульской службы новостей», на месте погибли водитель Nissan и пассажирка, находившаяся в салоне Kia. Водитель последнего авто был госпитализирован.

9 декабря два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области. Авария произошла в Лискинском районе на 585-м километре автодороги М-4 «Дон».

До этого семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс.