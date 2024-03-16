Опубликовано видео с места гибели полицейского в ДТП под Петербургом Под Петербургом полицейский погиб в ДТП по пути на избирательный участок

Фото: t.me/sledcom47

В городе Волосово Ленинградской области грузовик врезался в автомобиль, которым управлял сотрудник МВД, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В ведомстве подчеркнули, что происшествие произошло утром, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Коллега погибшего, находившаяся с ним в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Известно, что полицейские ехали на избирательный участок. Водитель грузовика не пострадал.

16 марта 2024 года на автодороге Волосово — Гомонтово — Капорье Волосовского района Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в котором находились два сотрудника полиции, и грузового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал, — сообщили в СКР.

Сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что погибшему полицейскому было 26 лет. Он служил в МВД в звании старшины. Его коллега — женщина 34 лет, врио начальника тыла в звании майора. Официально данная информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в аварии под Омском погибли семеро человек. Два большегруза столкнулись с микроавтобусом. Среди погибших есть подростки.