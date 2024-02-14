Опубликовано видео горящего склада рядом с газовой заправкой в Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся склад рядом с газозаправочной станцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фонтанка» опубликовала в своем Telegram-канале видео горящего склада рядом с газозаправочной станцией в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как с территории поблизости выезжает тягач с надписью на цистерне: «пропан — огнеопасно». По данным издания, возгорание произошло в центре приема лома.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар произошел во Фрунзенском районе на улице Салова, 31. По данным ведомства, горит здание автосервиса. О пострадавших сведения не поступали.

В здании автосервиса размером 15×40 метров происходит горение на площади 200 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 20 человек личного состава, — говорится в сообщении.

Накануне вечером сильный огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе. На площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке.

Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения, ожогом передней брюшной стенки и примерно 2% ожогов тела. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения.