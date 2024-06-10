Опубликовано фото флага России из села в Сумской области Солдаты ВС РФ сфотографировались с флагом в центре взятой под контроль Рыжевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служащие Вооруженных сил РФ сфотографировались с флагом страны в центре взятого под контроль села в Сумской области. Речь идет о населенном пункте Рыжевка. На снимке, опубликованном Telegram-каналом «Воевода вещает», солдат держит в руках российский флаг.

Вторая фотография крупным планом показывает таблички государственных учреждений Рыжевки. На кадре видны названия местного сельского совета и библиотеки. Даты, когда были сделаны фото, не уточняются.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщал, что полк «Ахмат-Чечня» и военнослужащие других подразделений Минобороны РФ взяли под контроль Рыжевку. Село расположено на границе с Курской областью. По словам Кадырова, этот результат был достигнут без особых сложностей. Бойцам понадобилось всего три дня, отметил глава республики. Кадыров также поблагодарил каждого бойца, который участвовал в штурме.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ сделали все, чтобы сделать невозможной жизнь мирных граждан в Артемовске и Соледаре. Руководитель региона отметил, жителей там не осталось. Пушилин подтвердил, что посещал города, взятые под контроль российскими военными. Глава республики подчеркнул, что там не проживает ни одного человека из гражданских «по сей день».