Появилось первое фото мотоциклиста, стрелявшего в полицейских под Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ опубликовал фотографию с мотоциклистом, который подозревается в вооруженном нападении на полицейский в Подмосковье. По данным телеканала, мужчина выстрелил в патрульных на проселочной дороге, а затем скрылся с места происшествия.

РЕН ТВ сообщает, что мотоциклист двигается по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Также известно, что ориентировка на злоумышленника разослана полицейским.

По данным СК, на раненых сотрудников МВД случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших вскоре после этого скончался. Известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских, для поимки нападавшего в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По информации канала, атака на сотрудников МВД произошла во время операции по ловле наркодилеров: подозреваемый, предположительно, оказал сопротивление при задержании. Позднее стало известно, что одному из полицейских удалось выжить.