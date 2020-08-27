Оператор объяснил ограничение на мобильный Интернет в Крыму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ограничение потребления мобильного Интернет-трафика в Крыму необходимы для сохранения хорошего качества связи, рассказали в одном из крупнейших операторов связи республики.

В пресс-службе компании рассказали об этом журналистам РИА Новости, однако агентство не сообщило её название. По словам источника на рынке связи, операторы «с материка» ограничивают потребление по просьбе местных организаций, чьи сети не готовы к резкому росту нагрузки.

В текущих условиях оптимизация потребления трафика роуминговыми партнёрами позволит нам сохранить достойное качество связи для абонентов, находящихся на полуострове, — рассказали в крымской компании «К-Телеком».

По информации оператора, в туристический сезон на полуострове оказываются абоненты всех российских операторов, которые находятся в роуминге. В компании выразили надежду, что абоненты будут рационально использовать сеть и не станут создавать «зоны критической нагрузки».

Накануне российские пользователи начали сообщать в Сети, что при поездке в Крым их доступ к мобильному Интернету оказывается ограниченным.

Ранее NEWS.ru писал, что число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растёт ежегодно, однако при их использовании нельзя забывать о правилах кибербезопасности. По мнению экспертов, в общественных Wi-Fi-сетях не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки.