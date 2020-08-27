Оператор объяснил ограничение на мобильный Интернет в Крыму

Ограничение потребления мобильного Интернет-трафика в Крыму необходимы для сохранения хорошего качества связи, рассказали в одном из крупнейших операторов связи республики.
В пресс-службе компании
В текущих условиях оптимизация потребления трафика роуминговыми партнёрами позволит нам сохранить достойное качество связи для абонентов, находящихся на полуострове, — рассказали в крымской компании «К-Телеком».
По информации оператора, в туристический сезон на полуострове оказываются абоненты всех российских операторов, которые находятся в роуминге. В компании выразили надежду, что абоненты будут рационально использовать сеть и не станут создавать «зоны критической нагрузки».
Накануне российские пользователи начали сообщать в Сети, что при поездке в Крым их доступ к мобильному Интернету оказывается ограниченным.
Ранее NEWS.ru писал, что число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растёт ежегодно, однако при их использовании нельзя забывать о правилах кибербезопасности. По мнению экспертов, в общественных Wi-Fi-сетях не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки.
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