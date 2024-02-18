ОП Дагестана сообщила о смерти замкомандующего 18-й армии России ОП Дагестана: замкомандира 18-й армии Магомеджанов умер в госпитале Севастополя

Фото: Общественная палата РД

Общественная палата (ОП) Дагестана сообщила о смерти заместителя командующего 18-й армии России полковника Магомедали Магомеджанова. В Telegram-канале ОП написано, что военный скончался в госпитале Севастополя от полученных в зоне СВО ранений.

В госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии, — говорится в заявлении ОП.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что Магомеджанов был мужественным и принципиальным человеком, патриотом, посвятившим жизнь служению Отечеству. По словам Меликова, похороны военного прошли в родном для полковника селе Хлют Рутульского района.

Ранее в общероссийской организации военных инвалидов «Воин» рассказали, что Герой СССР Валерий Востротин, командир 9-й парашютно-десантной роты, скончался в возрасте 71 года. За годы своей службы военачальник был дважды ранен, одно из этих ранений было тяжелым.