Онищенко усомнился в компетенции врачей из новых регионов Онищенко упрекнул врачей из новых регионов России в незнании слова «диспансеризация»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из новых регионов России были «заточены» не на здравоохранение, а на медицинский бизнес, заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, комментируя NEWS.ru поручение президента Владимира Путина провести диспансеризацию взрослого населения в этих субъектах. По его словам, это поколение людей, которые слово «диспансеризация» даже в учебниках не читали, поэтому им должны помогать российские коллеги.

Опоры на местных врачей там наверняка не будет, потому что это поколение людей, которые слово «диспансеризация» даже в учебниках не читали. Они заточены не на здравоохранение, а на медицинский бизнес, и готовили их под другие задачи, — сообщил Онищенко.

По его словам, в ходе диспансеризации будут задействованы различные мобильные технологии, например, чтобы провести элементарное обследование грудной клетки и узнать, есть ли туберкулез или нет.

Также задействуют IT-технологии, за это переживать не стоит, — резюмировал Онищенко.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости проведения медицинского обследование взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Инициатива прозвучала после того, как вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоявшейся диспансеризации детей в новых регионах.