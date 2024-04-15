Онищенко предупредил, в каких районах Подмосковья можно подцепить энцефалит Онищенко: в Дмитровском и Талдомском районах есть риск заразиться энцефалитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дмитровском и Талдомском районах Подмосковья есть риск заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом, предупредил врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что численность членистоногих на этих территориях превышает безопасный уровень. При этом, по словам Онищенко, отказываться от отдыха в Московской области не стоит.

Я ни в коем случае не отговариваю горожан от отдыха в Подмосковье. Новые силы нужны и взрослым, и детям. Причем лучше не лететь опрометью в Турцию, а выбрать именно Подмосковье. Там не надо адаптироваться к климату, к разнице во времени, к воде и еде, — пояснил академик.

На территориях крупных поселков вероятность столкнуться с клещом ниже. Перед началом сезона там проводятся профилактические меры. Онищенко уточнил, что привиться от клещевого энцефалита стоит тем, кто планирует отдыхать в лесной зоне и на диких пляжах или отправиться в поход. В Москве и Подмосковье клещи уже проснулись, поэтому после прогулок на природе следует тщательно осматривать себя.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Московской области ранее рассказала, что в больницах Подмосковья к настоящему моменту зарегистрировано 85 обращений в связи с укусами клещей. В ведомстве отметили, что среди пострадавших числятся 26 детей.