Окопы ВСУ заполонили крысы: новости СВО на утро 22 января

Фото: МО Украины

Окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) кишат крысами и мышами, сообщило американское издание CNN. По словам украинского военнослужащего с позывным Кира, грызуны не дают солдатам спать — забираются под одежду и грызут кончики пальцев. В землянке, отметила женщина, с четырьмя солдатами обитало около 1000 мышей. По ее словам, из-за этого удается поспать всего два или три часа, в зависимости от того, насколько повезет.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО вечером 21 января, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны-камикадзе ВСУ ударили по двум населенным пунктам Белгородской области

ВСУ одновременно нанесли удары по хуторам Балки и Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в ходе атаки применялись дроны-камикадзе. При этом он уточнил, что в хуторе Балка из-за взрывов загорелся экскаватор, а в Терезовке целью ВСУ стал гражданский автомобиль. Оперативные службы проводят работы, отметил он.

Сладков высказался о переговорах с Украиной

Украина принесла много горя России, поэтому не о чем с ней вести переговоры, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, Киев должен заплатить за все. Он напомнил, как украинцы кричали «москоляку на гиляку» и приводили в исполнение.

В Запорожье предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. В своем Telegram-канале он добавил, что регион мысленно остается с пострадавшей республикой. Балицкий также выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий»

Котенок: десятилетия уйдут на очистку столицы Малороссии от «дерьма»

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что на очистку столицы Малороссии «от дерьма понадобятся десятилетия. Журналист высказал мнение, что «бесноватая публика, захватившая Киев», попытается навредить России так, что на устранение последствий уйдет много лет.

Также Котенок обратил внимание, что главу ГУР Украины Кирилла Буданова «чрезвычайно заботят „двойники“ президента России». Военкор отметил, что, по словам Буданова, его аналитики занимаются изучением «физиономии» президента РФ: «мочки ушей, расстояние между бровями и т. д.». По мнению Котенка, все это транслируют СМИ, а «украинцы и их хозяева, причмокивая, едят».

ВС России обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском

Российские солдаты обратили в бегство бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки. Он заявил, что в большинстве случаев украинский спецназ предпочитает уходить от прямых боестолкновений. По его словам, ранее под Артемовском его отряд атаковал спецотряд ВСУ «Лють», но был подавлен автоматным огнем. После чего «взвод огневой поддержки разобрался с ними».

В ДНР объявили день траура по жертвам в Донецке

День траура объявлен в Донецке в понедельник, 22 января, в связи с обстрелом города со стороны ВСУ, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, еще 20 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Действия украинских военных он назвал варварским актом.

Российские войска нанесли удар по временной базе иностранных наемников

Российские военные поразили базу иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики при помощи дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также войска РФ нанесли удар по складу боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

Фото: МО РФ

В Ленобласти объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областного правительства. Силовые структуры и подразделения охраны получили приказы об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в случае их обнаружения на прилегающих территориях. По словам главы Кингисеппского района Юрия Запалатского, пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов. В момент происшествия на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Ночью оперативно был собран штаб по безопасности, а также принято решение ввести режим повышенной готовности.

Кадыров отчитался об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО

Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие проведут там ротацию с сослуживцами на одном из участков фронта.

Российские десантники уничтожили два миномета ВСУ

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