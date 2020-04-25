Около 400 грузовых автомобилей застряли в Забайкалье на границе с Китаем

https://static.news.ru/photo/0e161126-86cd-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Почти четыре сотни грузовых автомобилей скопились на автомобильном пункте пропуска в районе российско-китайской границы в Забайкальском крае. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса.

Как долго продлится ситуация, неизвестно, признали в пресс-службе правительства региона.

Власти Забайкальского края совместно с УМВД упорядочивают ситуацию с прохождением транспорта госграницы в Китай. <...> Тем не менее 25 апреля в ожидании находятся более 380 российских большегрузов, — сказано в сообщении.

Водителей попросили принимать во внимание сложившуюся ситуацию и по возможности отложить поездку через границу.

Власти региона уточнили, что граница с Китаем закрыта также и для граждан КНР. Там также уведомили, что для решения в ближайшее время период нахождения транзитного автотранспорта на территории Забайкальского края может быть ограничен.

Ранее, как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянами не планировать в течение года зарубежные поездки. Это связано в том числе с длительным периодом восстановления транспортного сообщения после снятия ограничений.