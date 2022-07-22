Около 10 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии Авария на водопроводе оставила без воды около 10 тысяч жителей Воронежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже около 30 многоэтажных жилых домов с населением почти 10 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Коминтерновском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Почти 30 домов с населением около 10 тысяч находятся на попавшей под отключение территории, — рассказал собеседник агентства.

В мэрии города сообщили о проведении аварийно-восстановительных работ на водоводе на улице Новгородской, 125. По данным администрации города, для проведения работ временно перекрыта проезжая часть в районе этого дома.

В начале июля на водопроводе в Коминтеновсом районе Воронежа уже происходили две аварии, в результате чего мэрия даже вводила режим ЧС.