Одноклубники клюшкой изнасиловали 12-летнего хоккеиста в Колпино Mash: одноклубники клюшкой надругались над 12-летним хоккеистом в Колпино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок 12 лет стал жертвой нападения товарищей по хоккейному клубу в Колпино, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, мальчики затеяли драку в раздевалке спортивной школы, и в ходе ссоры один из детей надругался над жертвой при помощи клюшки. Тренера в этот момент рядом не было.

Заявление в полицию о произошедшем написала мать пострадавшего. Медики обследовали мальчика и зафиксировали травмы. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия.

Ранее в Петербурге полиция задержала ученика 11-го класса за изнасилование 12-летней девочки. Против подростка завели дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Свою вину старшеклассник признал.

Также в Северной столице задержали бездомного 37-летнего мужчину, который удерживал и насиловал 13-летнюю девочку. Об инциденте в полицию заявила мать пострадавшей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Незаконное лишение свободы».

Еще одной жертвой насилия стал девятилетний мальчик из Свердловской области. Двое подростков надругались над ним и засняли все на видео. В полицию заявил отец ребенка. Позднее подростки признались в совершенном преступлении, в отношении их возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.