Одиннадцать сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом в Находке

https://static.news.ru/photo/fdecf578-86ac-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус подтвердился у 11 сотрудников скорой помощи в Находке. В числе заражённых — водители, фельдшеры, уборщицы, персонал, задействованный в оказании скорой медпомощи.

У 70% из них болезнь протекает бессимптомно. Сотрудников отправляют на карантин, поэтапно выводя все смены, которые контактировали с заразившимися, сообщает РИА Новости.

Заболевшие бригады заменяются здоровыми, для чего их собирают со всего края, привлекают старшекурсников медучилищ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий умер от коронавируса в Елизаветинской больнице в Петербурге. Доктор проработал в учреждении более 20 лет.