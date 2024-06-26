Очевидец раскрыл детали нападения террористов на синагогу в Дербенте Водитель маршрутки в Дербенте помог спасти полицейского во время теракта

Фото: NEWS.ru

Стрельба у синагоги в Дербенте началась около 18:00, затем к месту стали прибывать полицейские машины, рассказал корреспонденту NEWS.ru водитель маршрутки Аслан, который оказался в 50 метрах от места происшествия. Мужчина помог спасти правоохранителя, который получил ранение.

Вечернее время было, приехал с последним рейсом. Это ближе к шести часам время было. <...> Я высадил людей и вышел из машины, смотрю — началась стрельба, беготня. Один полицейский бежит и падает, второй бежит в сторону моей машины, и одна сторона была у него вся в крови, — рассказал Аслан.

Мужчина помог остановить проезжающий автомобиль, в который посадили раненого правоохранителя, после чего машина направилась в больницу. Через некоторое время на месте происшествия начался пожар, добавил Аслан. Говоря об отношении к евреям в Дагестане, водитель отметил, что к ним относятся непредвзято. Он не смог назвать число прихожан разрушенной синагоги.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.