В Петербурге голова юного электросамокатчика оказалась под колесами авто В Петербурге пьяный водитель проехал колесами по голове ребенка на самокате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. «Фонтанка» сообщила, что колеса машины прошлись прямо по голове мальчика. Отмечается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, составили на водителя протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), так как он успел выйти из авто. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики в больнице им. Раухфуса борются за жизнь ребенка.

Ранее в Санкт-Петербурге двое на одном самокате сбили ребенка на севере города. Мальчика доставили в больницу с закрытым переломом голени со смещением и поместили в отделение хирургии. Его состояние медики оценивали как средней степени тяжести.

В Краснодаре такси сбило ребенка на улице Дзержинского. По предварительным данным, Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги.